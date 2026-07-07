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Marine Le Pen peut a priori être candidate à la présidentielle

Keystone-SDA

Marine Le Pen a été condamnée mardi en appel à 45 mois d'inéligibilité dont 30 avec sursis, ce qui lui permet a priori de se présenter à la présidentielle. Mais sa candidature reste incertaine en raison de sa condamnation à un an de prison sous bracelet électronique.

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1 minute

(Keystone-ATS) La cheffe de file de l’extrême droite française avait conditionné mercredi sa candidature à l’absence de condamnation au port d’un bracelet. «Quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements, et ça n’est pas le cas si vous êtes porteur d’un bracelet électronique», avait-elle déclaré sur la chaîne LCI.

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