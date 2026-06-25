Martigny: le nouveau Barryland a attiré 135’000 visiteurs en un an

Keystone-SDA

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Premier parc thématique au monde consacré aux chiens Saint-Bernard, le Barryland de Martigny a connu un record de fréquentation ces douze derniers mois. Près de 135'000 personnes ont visité les lieux depuis leur rouverture en juin 2025.

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(Keystone-ATS) En 2023, la direction du Barryland avait entamé des travaux de transformation de grande ampleur pour remplacer son ancien musée historique par un espace plus grand, plus moderne et plus interactif.

Inauguré en 2025, celui-ci s’étend sur 2400 mètres carrés et s’intègre à un parc arborisé de 22’000 mètres carrés. Les visiteurs ont la possibilité d’observer ces chiens dans leur environnement naturel et d’assister aux soins qui leur sont prodigués.

Une nette proportion de Suisses

Il y a un an, après neuf mois de fermeture complète, la direction annonçait vouloir doubler le nombre de visites qui se situaient, en moyenne, entre 70’000 et 80’000 personnes par an (record à 83’000 en 2023). Entre le 26 juin 2025 et le 25 juin 2026, 135’000 visiteurs ont franchi les portes du Barryland. Le record de visite sur une journée a été enregistré le 28 juillet dernier avec 1475 personnes. De quoi tirer «un bilan positif», a précisé le Barryland, mercredi, à Keystone-ATS.

Selon les chiffres de la Fondation Barry, propriétaire des lieux, 85% des visiteurs sont venus de Suisse. Près de 500 groupes et 127 séminaires se sont rendus à Martigny, ces douze derniers mois, deux records en la matière.

La Fondation Barry, propriétaire du parc, emploie aujourd’hui plus de 90 collaborateurs. La majorité d’entre eux travaille au sein des départements de cynologie, du restaurant ou de l’accueil. Pas moins de 21 gardiens d’animaux sont dédiés au bien-être des chiens. Depuis l’ouverture du parc, deux portées ont été présentées au public.