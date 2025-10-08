Martigny: un Afghan condamné pour une tentative d’assassinat

Keystone-SDA

Le Tribunal de Martigny a reconnu un ressortissant afghan coupable de tentative d'assassinat sur son épouse. Il écope d'une peine de 10 ans ferme et d'une expulsion de 15 ans du territoire suisse pour lui avoir administré des dizaines de coups avec une branche.

(Keystone-ATS) Le Tribunal s’est montré plus sévère que le réquisitoire du procureur extraordinaire, Alexandre Rosset. Celui-ci avait plaidé pour une peine de 8 ans ferme, lundi, lors du procès.

Le 21 novembre 2022, l’accusé a poussé au sol son épouse. Il a alors saisi une branche de 80 cm et l’a battue à l’arrière du crâne, puis sur l’ensemble du corps. La scène aura duré près de 10 minutes.

Pour la Cour, le prévenu a frappé sa femme avec l’intention de la tuer, allant jusqu’à briser son bâton sur son crâne. Il n’est pas arrêté, malgré l’immobilisation de son épouse ou les hurlements d’une passante. Il ne se sera stoppé que lors de l’intervention de deux hommes.

La victime a subi un traumatisme crânien, une atteinte à une vertèbre cervicale et des fractures de l’orbite et du sinus maxillaire gauche.