Martigny: un dealer risque 5 ans de prison pour trafic de drogue

Keystone-SDA

Un Portugais a comparu jeudi, devant le Tribunal de Martigny. Celui-ci va devoir dire s'il accepte de le condamner en procédure simplifiée à 5 ans de prison et à une expulsion du territoire durant 10 ans. L'homme est accusé d'avoir écoulé près de 300 kg de cannabis.

1 minute

(Keystone-ATS) Les faits se sont produits entre mars 2022 et octobre 2024. Durant cette période, le prévenu a utilisé le canal «Telegram» pour proposer des produits cannabiques à un réseau de 2800 abonnés. Lors de l’instruction, l’homme a révélé avoir eu une trentaine de clients réguliers qui le payaient en cash ou en cryptomonnaie.

Le prévenu a acheté 130 kg de haschich à un intermédiaire lausannois. Il s’est également approvisionné en marijuana au Tessin et à Zurich, (40 kg au total). Il a aussi eu recours à des fournisseurs aux Etats-Unis, en Espagne et en Italie pour un total global de 300 kg de cannabis. Son business lui a permis de dégager un bénéfice de 705’000 francs.

Le prévenu doit également répondre de consommation de produits illicites et d’absence de port d’armes pour son pistolet.