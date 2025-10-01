La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Martin Pfister est le conseiller fédéral le plus populaire

Keystone-SDA

Selon un sondage publié mercredi par Tamedia et "20 Minuten", le ministre de la défense Martin Pfister est désormais le conseiller fédéral le plus populaire en Suisse. Il est suivi en deuxième position par le ministre de l'économie Guy Parmelin

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le plus jeune et le plus ancien parmi les membres du Conseil fédéral occupent ainsi les premières places. Comme il y a deux ans, le ministre de l’énergie Albert Rösti arrive en troisième position.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter doit se contenter de la quatrième place. Les places cinq à sept sont occupées par le ministre de la justice Beat Jans, la ministre de l’intérieur Elisabeth Baume-Schneider et le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.

Dans l’ensemble, la satisfaction à l’égard de l’exécutif suisse a diminué. La popularité des différents conseillers fédéraux a également baissé, selon le sondage. Pour cette enquête, l’institut de recherche Leewas a interrogé 14’775 personnes dans toute la Suisse en septembre, pour le compte de «20 Minuten» et Tamedia.

