La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Martin Pfister parle défense avec son homologue autrichienne

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Martin Pfister a accueilli lundi son homologue autrichienne Klaudia Tanner en visite officielle. Les deux ministres ont abordé l'étroite coopération en matière de politique de sécurité entre les deux pays voisins et neutres.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La ministre autrichienne Klaudia Tanner a reçu lundi les honneurs militaires à la résidence du Lohn à Kehrsatz près de Berne. En bilatéral avec le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport (DDPS), ils ont abordé leur collaboration au sein de l’initiative européenne pour un bouclier aérien.

En 2025, les armées des deux pays alpins ont participé à plus de 140 projets communs. La Suisse a aussi pris part l’an dernier à l’exercice «Trias 25» réalisé en Autriche, a souligné Martin Pfister lors d’un point de presse à Zurich.

Les deux ministres visitaient les halles de Rheinmetall Air Defense, ex-Oerlikon Contraves et filiale du conglomérat allemand Rheinmetall. Le site zurichois fabrique des systèmes de défense sol-air et anti-drones.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision