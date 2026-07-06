Martin Pfister parle défense avec son homologue autrichienne

Keystone-SDA

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Le conseiller fédéral Martin Pfister a accueilli lundi son homologue autrichienne Klaudia Tanner en visite officielle. Les deux ministres ont abordé l'étroite coopération en matière de politique de sécurité entre les deux pays voisins et neutres.

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(Keystone-ATS) La ministre autrichienne Klaudia Tanner a reçu lundi les honneurs militaires à la résidence du Lohn à Kehrsatz près de Berne. En bilatéral avec le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport (DDPS), ils ont abordé leur collaboration au sein de l’initiative européenne pour un bouclier aérien.

En 2025, les armées des deux pays alpins ont participé à plus de 140 projets communs. La Suisse a aussi pris part l’an dernier à l’exercice «Trias 25» réalisé en Autriche, a souligné Martin Pfister lors d’un point de presse à Zurich.

Les deux ministres visitaient les halles de Rheinmetall Air Defense, ex-Oerlikon Contraves et filiale du conglomérat allemand Rheinmetall. Le site zurichois fabrique des systèmes de défense sol-air et anti-drones.