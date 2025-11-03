Martin Pfister sera à l’UNIGE pour évoquer les accords bilatéraux

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral Martin Pfister donnera mercredi à l'Université de Genève une conférence publique sur le nouveau paquet d'accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. La procédure de consultation sur ces accords vient de s'achever: l'UDC les rejette en bloc alors que les autres partis demandent les adaptations.

1 minute

(Keystone-ATS) Le chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports reviendra sur les enjeux de ces nouveaux accords bilatéraux. Il livrera une analyse des implications politiques, économiques et stratégiques de ces textes. Les taxes douanières américaines seront aussi abordées.

Cette conférence sera suivie d’une table ronde réunissant René Schwok, professeur honoraire au Département de science politique et relations internationales, Mauro Poggia, conseiller aux Etats MCG, Andreas Künne, ambassadeur de l’UE en Suisse et Katja Gentinetta, philosophe politique. Le journaliste du Temps Frédéric Koller modérera les débats.