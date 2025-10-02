La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Mass-Voll dépose un deuxième recours concernant le vote sur l’e-ID

Keystone-SDA

Après le oui de justesse à l'e-ID, Mass-Voll a déposé un nouveau recours en matière de droit de vote auprès du Conseil d'Etat zurichois. Le mouvement demande que le vote soit répété.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Quelques jours seulement avant la votation sur l’e-ID, Ringier SA et TX Group SA ont annoncé des dons non monétaires d’une valeur de 85’000 et 78’000 francs pour Media Space – «et ce en faveur de l’alliance Pro e-ID». C’est ce que dit le recours en matière de droit de vote que Mass-Voll a publié jeudi.

«Cela a eu une influence massive sur le résultat et la formation de la volonté», écrit Mass-Voll dans un communiqué de presse. Selon son président, Nicolas Rimoldi, l’annonce a été faite trop tardivement. Ces dons figurent sur la liste publiée par le Contrôle fédéral des finances.

Ingérence de Swisscom

Cinq jours avant la votation sur l’e-ID de dimanche dernier, le président de Mass-Voll Nicolas Rimoldi avait déjà déposé un recours en matière de droit de vote auprès du Conseil d’Etat zurichois. Il demandait le report du scrutin – en raison du «don de vote illégal de Swisscom». Le recours est encore en suspens.

Swisscom a fait don d’un montant de 30’00 francs à un comité du oui dans le cadre de la campagne pour le référendum sur l’e-ID, selon le premier recours en matière de droit de vote de Mass-Voll. Le comité référendaire avait également déposé un recours avant la votation.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
5 J'aime
44 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision