Mass-Voll dépose un deuxième recours concernant le vote sur l’e-ID

Keystone-SDA

Après le oui de justesse à l'e-ID, Mass-Voll a déposé un nouveau recours en matière de droit de vote auprès du Conseil d'Etat zurichois. Le mouvement demande que le vote soit répété.

(Keystone-ATS) Quelques jours seulement avant la votation sur l’e-ID, Ringier SA et TX Group SA ont annoncé des dons non monétaires d’une valeur de 85’000 et 78’000 francs pour Media Space – «et ce en faveur de l’alliance Pro e-ID». C’est ce que dit le recours en matière de droit de vote que Mass-Voll a publié jeudi.

«Cela a eu une influence massive sur le résultat et la formation de la volonté», écrit Mass-Voll dans un communiqué de presse. Selon son président, Nicolas Rimoldi, l’annonce a été faite trop tardivement. Ces dons figurent sur la liste publiée par le Contrôle fédéral des finances.

Ingérence de Swisscom

Cinq jours avant la votation sur l’e-ID de dimanche dernier, le président de Mass-Voll Nicolas Rimoldi avait déjà déposé un recours en matière de droit de vote auprès du Conseil d’Etat zurichois. Il demandait le report du scrutin – en raison du «don de vote illégal de Swisscom». Le recours est encore en suspens.

Swisscom a fait don d’un montant de 30’00 francs à un comité du oui dans le cadre de la campagne pour le référendum sur l’e-ID, selon le premier recours en matière de droit de vote de Mass-Voll. Le comité référendaire avait également déposé un recours avant la votation.