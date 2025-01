Mass-Voll lance le référendum contre l’e-ID

Keystone-SDA

Les Suisses devront probablement s'exprimer sur l'identité électronique. Le groupe Mass-Voll a annoncé jeudi qu'il lançait un référendum contre l'e-ID.

(Keystone-ATS) La surveillance et le contrôle numériques sont de plus en plus étendus. Le peuple suisse y a mis un terme et a rejeté l’e-ID en 2021 avec 64% de non, rappelle le groupement. « Au mépris total de la volonté du peuple, le Parlement veut tout de même introduire l’e-ID. C’est inacceptable! », avance Mass-Voll.

La récolte des signatures commence ce jeudi, précise à Keystone-ATS le groupement. Il a jusqu’au 19 avril pour rassembler les 50’000 signatures nécessaires.