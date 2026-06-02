Matériel de vote authentique distribué dans les écoles bernoises

Keystone-SDA

Les écoles du canton de Berne pourront recevoir gratuitement du matériel de vote authentique pour contribuer à l’éducation à la citoyenneté. Ce matériel serait présenté de façon claire comme du matériel didactique pour écarter tout danger de confusion avec les documents officiels.

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(Keystone-ATS) Cette proposition figure dans une motion qui a été adoptée mardi sans opposition et sans débat au Grand Conseil. Pour les signataires du texte, l’utilisation de matériel authentique augmente de façon considérable les effets pédagogiques par rapport à du matériel purement fictif.

Les élèves pourront ainsi s’exercer sur des supports réalistes et comprendre le fonctionnement des processus d’élection et de votation. Les plans d’étude de la formation professionnelle et de la formation gymnasiale mettent aussi l’accent sur les connaissances civiques.

Le gouvernement devra créer les bases légales ou organisationnelles nécessaires pour permettre dans les écoles l’accès à cet instrument d’éveil à la démocratie. Pour des raisons financières, il souhaite toutefois limiter la distribution du matériel à un scrutin par année. La mise en œuvre ne serait possible qu’en 2027 au plus tôt.