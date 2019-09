Mauro Colagreco était samedi l'invité vedette du Lyon Street Food festival parmi 80 cuisiniers venus se prêter au jeu de la cuisine de rue. Ce cuisinier argentin est le chef du Mirazur, à Menton (sud de la France), sacré cet été meilleur restaurant au monde.

La 4e édition du rendez-vous gourmand de la rentrée à Lyon, a ouvert ses portes jeudi jusqu'à dimanche. L'an dernier, l'évènement avait attiré 24'000 personnes. Les chefs venus de toute la planète (Turquie, Canada et quatre "destinations invitées": Kobé, Hong Kong, Madrid et Finlande) se sont pliés au seul cahier des charges inscrit aux fourneaux: concocter de la "street food" pour 4/5 euros maximum.

Le chef du Mirazur, trois étoiles au guide Michelin et bombardé "meilleur restaurant du monde" dans le dernier classement de l'influent "World 50 best restaurants", a cuisiné des portions de poulpe de Galice accompagné de petites pommes de terre et d'une vierge de légumes façon "Pico de Gallo".

"Ce n'était pas évident parce que justement on met des produits de qualité, comme le poulpe, qui sont des produits assez chers. Mais on réussit toujours - surtout quand on fait en grand nombre - à arriver à un prix acceptable", a commenté le chef argentin, ravi de baigner dans l'"ambiance conviviale" du pavillon des Subsistances.

Gastronomie ouverte à tous

Il a officié aux côtés d'autres chefs étoilés tels que Romain Meder, chef du Plaza Athénée à Paris, trois macarons au guide Michelin; Mathieu Vianney, double macaronné pour sa Mère Brazier à Lyon ou Serge Vieira, deux étoiles à Chaudes-Aigues (Cantal).

Tout heureux d'accueillir "le plus grand chef du monde", le cofondateur du festival culinaire Emeric Richard a toutefois voulu rappeler que l'événement était voué à "montrer qu'il y a une façon d'aborder la grande gastronomie de manière plus simple, plus conviviale et ouverte à tous".

D'ailleurs, les organisateurs ont demandé cette année aux chefs que les portions soient un peu plus généreuses, l'idée étant que deux portions salées et une sucrée suffisent pour un repas, soit une vingtaine d'euros en tout boissons comprises.

Neuer Inhalt Horizontal Line