Mauvaises notes pour l’ordonnance sur les produits phytosanitaires

1 minute

(Keystone-ATS) La révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires récolte une volée de bois vert en consultation. Les agriculteurs et l’UDC exigent la reprise automatique des autorisations de l’UE tandis que le camp rose-vert veut préserver les normes suisses.

Avec cette révision totale, le Conseil fédéral veut optimiser la procédure d’homologation des pesticides, herbicides et fongicides et l’aligner sur celle de l’UE. Il fixe également les modalités selon lesquelles les organisations de protection de l’environnement pourront participer aux procédures d’homologation.

Au terme de la consultation vendredi, le projet faisait quasi l’unanimité contre lui. Pour l’UDC, une reprise automatique des autorisations de l’UE serait plus efficace, un avis également partagé par le Centre.

Le camp rose-vert et les organisations environnementales craignent, quant à eux, les effets d’une telle reprise sur les normes de protection de l’environnement et de la santé, plus élevées en Suisse. De plus, le Conseil fédéral et le Parlement ne tiennent ainsi pas les promesses faites lors de la campagne sur les initiatives pour l’eau potable et celle voulant interdire les pesticides de synthèse.