MediaMarkt et Saturn pourraient être rachetés par le chinois JD.com

Keystone-SDA

Le gouvernement allemand va examiner le projet d'acquisition de Ceconomy, maison mère des enseignes d'électronique grand public MediaMarkt, présente en Suisse, et Saturn, par le géant chinois JD.com, a appris mardi l'AFP.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Cette offre publique de rachat déposée fin juillet par JD.com relève du «droit allemand sur l’économie extérieure, ainsi que, probablement, du contrôle des concentrations de l’UE et du règlement sur les subventions étrangères déformant le marché intérieur», selon une réponse du ministère allemand de l’Économie à une question posée par Anne-Mieke Bremer, députée du parti de gauche Die Linke.

L’examen vise à déterminer si l’acquisition projetée pourrait menacer «l’ordre public ou la sécurité de l’Allemagne ou de l’UE», selon ce document dont l’AFP a pu prendre connaissance et révélé en premier par le site Politico. La procédure «n’en est encore qu’au début», précise le ministère.

En Suisse, MediaMarkt compte une quarantaine de magasins.

Le groupe allemand de distribution Ceconomy, deuxième actionnaire principal du français Fnac Darty, emploie environ 50’000 personnes. Il a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 22,4 milliards d’euros.

Selon Mme Bremer, le projet du groupe chinois soulève des «questions de souveraineté numérique, de sécurité d’approvisionnement et de contrôle démocratique».

Elle appelle à une «stratégie claire pour protéger les secteurs clés de [l’]économie» allemande.

En vertu d’une loi destinée à mieux protéger ses intérêts stratégiques d’appétits étrangers, l’Allemagne a bloqué en 2022 la vente de deux fabricants de puces électroniques à des investisseurs chinois, en raison de préoccupations en matière de sécurité autour de cette production cruciale.

