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Menuiserie ravagée par le feu dans le village de Witerschwanden/UR

Keystone-SDA

Un incendie a ravagé une menuiserie mercredi matin à Witerschwanden, sur la commune de Spiringen (UR). Le feu s'est étendu à plusieurs bâtiments. Plusieurs personnes ont été évacuées. On ne déplore aucun blessé. La route du col du Klausen (UR/GL) a été fermée.

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2 minutes

(Keystone-ATS) Le sinistre a été signalé vers 06h30, indique la police uranaise. À l’arrivée des pompiers, la halle de production de la menuiserie était déjà entièrement en feu. Les flammes commençaient alors à s’étendre aux bâtiments attenants.

Feu maîtrisé et forêt protégée

L’incendie a mobilisé 145 pompiers de la région. Ces derniers ont réussi à le maîtriser dans la matinée. Les travaux d’extinction étaient encore en cours, peu avant la mi-journée. Les pompiers ont aussi fait appel à un hélicoptère afin de protéger la forêt située à proximité immédiate de la menuiserie.

Les employés présents de l’entreprise ont pu quitter les ateliers à temps. Dans les bâtiments voisins, neuf personnes ont été évacuées.

Cause encore inconnue

On ignore, pour l’heure, les causes de l’incendie. Une enquête est en cours pour les élucider.

Le fort dégagement de fumée a entraîné une forte odeur désagréable. La population a été appelée à fermer portes et fenêtres et à éviter la région, selon l’app AlertSwiss. La route du col du Klausen, qui passe devant la menuiserie, a été fermée entre Bürglen (UR) et Spiringen.

En 2012, une entreprise de construction en bois avait été détruite par un incendie, à Spirigen. Les deux sites sinistrés sont séparés de moins de deux kilomètres.

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