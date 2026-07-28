Mercedes-Benz abaisse ses prévisions pour 2026

Keystone-SDA

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Mercedes-Benz a abaissé certains objectifs pour 2026 après avoir enregistré au deuxième trimestre un bénéfice opérationnel en recul de plus d'un quart dans sa branche automobile, plombé notamment par la compétition féroce en Chine des constructeurs locaux.

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(Keystone-ATS) Selon un communiqué publié mardi par le constructeur de véhicules haut de gamme, le bénéfice opérationnel (EBIT ajusté) de cette division a atteint 909 millions d’euros (847 millions de francs) d’avril et juin, en baisse de 26% par rapport au deuxième trimestre de 2025.

«Compte tenu de la persistance d’un contexte de marché difficile en Chine, les ventes globales de Mercedes-Benz Cars devraient désormais s’établir à un niveau légèrement inférieur à celui de l’année précédente», a annoncé le groupe, qui tablait jusque-là sur des volumes stables.

Il prévoit désormais pour 2026 un chiffre d’affaires annuel «légèrement inférieur» à celui de l’an dernier.

En Chine, marché autrefois clé pour Mercedes-Benz mais où ses marges sont désormais sous pression en raison de la guerre des prix menée par les constructeurs locaux, les livraisons de voitures du groupe allemand ont chuté de 30% au deuxième trimestre.

L’EBIT publié s’est quant à lui écroulé de 93,7% à seulement 49 millions d’euros, un plongeon qui s’explique par des dépréciations d’actifs en Chine à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros.

Les résultats de la division ont également été affectés par «une gamme de modèles moins favorable, des mesures liées au cycle de vie des produits et des coûts liés aux campagnes de lancement».

Ces facteurs ont pesé sur la rentabilité ajustée de la branche, qui est ressortie à 4%, contre 5,1% un an plus tôt.

Mercedes-Benz a par ailleurs maintenu son objectif de rentabilité pour sa division automobile, attendue entre 3% et 5%, une fourchette historiquement basse pour un constructeur de véhicules haut de gamme.

A l’échelle du groupe, le bénéfice net a progressé de 13,5%, soutenu par les meilleures performances des activités de véhicules utilitaires et de services financiers, ainsi que par des mesures de réduction des coûts.