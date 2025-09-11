La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Mexico: au moins 3 morts dans l’explosion d’un camion de gaz

Keystone-SDA

Trois personnes sont mortes de leurs blessures après l'explosion mercredi d'un camion-citerne transportant du gaz dans l'est de Mexico, a annoncé dans la soirée la mairie.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) L’explosion, survenue alors que le véhicule circulait sur un pont d’Iztapalapa, un district très peuplé de la mégalopole, a également fait 67 blessés, dont plusieurs souffrant de brûlures aux deuxième et troisième degrés, selon cette source.

Le véhicule a explosé alors qu’il circulait sur un pont d’Iztapalapa, un district très peuplé de la mégalopole, provoquant des brûlures au deuxième et troisième degrés chez 19 personnes, a indiqué la mairie.

Les blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux publics les plus proches.

Enormes flammes

Des images diffusées par la télévision et sur les réseaux sociaux montrent le moment de l’explosion. Puissante, elle a produit d’énormes flammes visibles de loin.

Sur ces images, on peut voir une femme tenant un bébé dans les bras, des blessures apparentes aux bras et au visage. On aperçoit également deux hommes aux vêtements en partie brûlés, la peau également atteinte.

Une autre vidéo montre des dizaines de personnes fuyant le lieu de l’accident, l’air terrifiées, les flammes en toile de fond.

«Nous savons grâce à des images de caméras de vidéosurveillance que des personnes étaient en feu en quittant leur véhicule», a déclaré à la presse Pablo Vazquez, secrétaire à la sécurité de la capitale.

Environ 18 véhicules ont également été endommagés par l’explosion, dont l’origine fait l’objet d’une enquête du parquet.

Le camion-citerne, qui transportait près de 50’000 litres de gaz s’est apparemment «renversé», a indiqué la maire de Mexico, Clara Brugada.

Le véhicule s’est retrouvé renversé sur la chaussée et les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes, selon des images provenant du site.

Sur place, on pouvait également observer plusieurs voitures brûlées, dont un camion de transport, tandis que d’autres véhicules se retrouvaient sans pneus et avec les vitres brisées.

La fumée a atteint une station de trolleybus, l’un des principaux moyens de transport de cette ville de 9,2 millions d’habitants. Quelque 1,8 million de personnes vivent à Iztapalapa, l’une des zones les plus peuplées du pays.

L’explosion de mercredi a ravivé le souvenir d’accidents impliquant des véhicules de transport de combustibles et des infrastructures d’hydrocarbures. Comme quand, en janvier 2019, l’incendie puis l’explosion d’un pipeline avait fait 137 morts à Tlahuelilpan, dans l’État central d’Hidalgo

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 J'aime
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision