La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Mexique: un train percute un bus, faisant au moins 10 morts

Keystone-SDA

Au moins dix personnes sont mortes et 41 ont été blessées au Mexique après qu'un train a percuté un bus sur un passage à niveau dans l'Etat de Mexico, ont annoncé lundi les autorités locales.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous avons un total de 41 blessés (…) et 10 décès», a déclaré Adrián Hernández, coordinateur général de la protection civile de l’Etat de Mexico, à la chaîne de télévision locale Milenio.

Sur des images de vidéosurveillance, on peut voir le bus à deux étages attendre au passage à niveau.

Le véhicule démarre ensuite et traverse la voie ferrée, mais il est percuté à l’arrière quelques secondes plus tard par un train de marchandises qui apparaît soudainement et le traîne sur plusieurs mètres.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs passagers qui sortent du bus par leurs propres moyens, après l’accident, et des gens s’approcher de la scène pour tenter d’aider les autres victimes.

Le conducteur du bus a été arrêté et placé en garde à vue sur demande du parquet local, a ajouté Adrián Hernández, qui a également précisé que 4 des 41 blessés étaient dans un état critique.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision