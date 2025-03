Michel Platini justifie le versement de 2 millions de francs

Lors de son procès en appel lundi à Muttenz (BL), l'ancien footballeur et ex-président de l'UEFA Michel Platini s'est expliqué sur les accusations portées contre lui. Il a justifié le versement par la FIFA de 2 millions de francs pour ses services de consultant.

(Keystone-ATS) Comme l’a expliqué Joseph Blatter auparavant, les deux hommes auraient conclu un accord oral. Michel Platini aurait réclamé le paiement des 2 millions alors que Sepp Blatter n’était plus président de la FIFA car cette somme lui était due par la fédération de football et non par le Valaisan.

« Si la FIFA avait refusé de payer, j’aurai engagé une procédure judiciaire: une parole est une parole », a souligné l’accusé devant la Cour d’appel extraordinaire du Tribunal pénal fédéral.

Finances précaires

Sepp Blatter aurait d’abord fait une offre à 1 million de francs. En raison de la situation financière de la FIFA, il aurait proposé un an plus tard à Michel Platini de conclure le même contrat que pour le secrétaire général, soit 300’000 francs. Avec la promesse de payer le montant convenu initialement dès que la fédération serait revenue à meilleure fortune.

« Je savais que la FIFA me payerait tôt ou tard », a ajouté Michel Platini. L’ancien international n’a donc plus parlé de cette facture avec M. Blatter.

En 2011, Michel Platini a facturé à la FIFA quatre tranches à 500’000 millions pour ses activités de 1998 à 2002, comme l’indiquent les pièces citées dans l’acte d’accusation du Ministère public de la Confédération.