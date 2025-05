Microsoft restructure, milliers de licenciements

Keystone-SDA

Microsoft va procéder à une nouvelle vague de licenciements, dans le but notamment de simplifier sa structure hiérarchique, a indiqué mardi l'entreprise à l'AFP.

(Keystone-ATS) Le groupe n’a pas précisé le nombre d’employés affectés. Une source proche du dossier a indiqué que ce plan social portait sur « moins de 3% » des effectifs du groupe, soit environ 6000 personnes. Microsoft comptait 228’000 employés à la clôture de son exercice comptable décalé, fin juin 2024.

« Même lorsque la conjoncture est favorable, nous ajustons régulièrement nos effectifs pour faire face aux exigences stratégiques de notre activité », a expliqué la société. Un avis légal envoyé aux autorités de l’Etat du Washington, où se trouve le siège de Microsoft, mentionne la disparition prévue de 1985 postes à partir du 12 juillet.

Ce chiffre ne comprend pas les licenciements concernant d’autres régions américaines ou d’autres pays d’implantation du groupe. « Nous gagnons en agilité en réduisant les échelons » hiérarchiques, a précisé Microsoft qui, selon plusieurs médias, s’était déjà séparé d’environ 2000 salariés depuis le début de l’année.

« Nouvelles technologies »

Début 2023, l’entreprise de Redmond (Etat du Washington) avait licencié environ 10’000 personnes, une décision présentée comme un contrecoup à l’accélération des dépenses informatiques lors de la pandémie de coronavirus.

« Nous continuons à effectuer des changements organisationnels afin de positionner au mieux la société pour réussir sur un marché en mouvement », a dit une porte-parole. Le directeur général Satya Nadella a révélé fin avril, lors d’un échange public avec le PDG de Meta Mark Zuckerberg, que 20% à 30% du code informatique produit par Microsoft était désormais généré par l’IA.

« Nous allons permettre aux employés de passer plus de temps à des tâches utiles grâce au déploiement de nouvelles technologies et fonctionnalités », a décrit Microsoft, mardi. Le conglomérat informatique, présent dans les logiciels mais aussi l’informatique à distance et les équipements, a publié, fin avril, des résultats supérieurs aux attentes et a assuré que la demande de services et de capacités liés à l’IA était toujours soutenue.