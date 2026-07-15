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Middes Art Center: la Fondation Leschot va recourir

Keystone-SDA

La Fondation Leschot prend acte avec regret de la décision de la commune de Torny (FR) d’abandonner la procédure de mise à l’enquête publique du Middes Art Center (MAC). La porteuse du projet fera recours pour préserver ses droits, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La commune de Torny justifie sa décision d’abandonner la procédure de mise à l’enquête publique par le retrait de la fiche de projet MAC Middes du plan directeur cantonal (PDCant). Dans son communiqué, «la Fondation Leschot rappelle que la mise à l’enquête publique du projet et son inscription au PDCant sont deux procédures distinctes. Le projet de MAC ne nécessite pas une inscription au PDCant pour être réalisé».

Par ailleurs, la Fondation Leschot a répondu à toutes les critiques et demandes formulées par la Confédération dans son rapport d’examen préalable. Elle estime que «la procédure de mise à l’enquête publique, suspendue sans base légale, doit être menée à son terme et les oppositions traitées», a ajouté l’institution.

Dans des anciens bunkers

Dans son rapport d’examen préalable, la Confédération avait conclu que le projet «n’était pas compatible avec la législation sur l’aménagement du territoire». La construction prévue d’un musée en dehors de la zone urbanisée n’est pas liée à un emplacement précis et «viole les principes du développement urbain vers l’intérieur».

La consultation publique avait aussi donné lieu à de nombreuses réactions critiques concernant le choix du site (mobilité, paysage, durabilité, absence d’intégration dans la stratégie culturelle cantonale).

Les promoteurs avaient présenté en août 2025 des études confirmant, à leurs yeux, la «pertinence» du site, des anciens bunkers. Ils prévoyaient d’investir 16 millions de francs, avec une fréquentation de 14’000 visiteurs par an pour découvrir les oeuvres d’artistes témoins de la division Est/Ouest acquises par la Fondation Leschot.

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