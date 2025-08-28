La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Mieux prévenir les homicides en retirant les armes militaires

Keystone-SDA

Toute arme militaire qui n'a pas servi à des fins sportives pendant plus de dix ans doit être retirée. Le Conseil fédéral est favorable à une motion de la conseillère nationale Priska Seiler Graf (PS/ZH) qui souhaite mieux prévenir les homicides par arme à feu.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Citant une étude du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, la Zurichoise, soutenue par une trentaine d’élus de gauche et du PVL, relève que les armes de poing et les anciennes armes de l’armée sont utilisées dans la plupart des homicides par arme à feu commis dans la sphère domestique. Les auteurs sont majoritairement des hommes âgés et de nationalité suisse.

Les anciennes armes militaires constituent donc un facteur de risque, argue la motionnaire. Or l’armée «se contente d’exiger un permis d’acquisition d’armes et se fonde sur d’anciens critères», écrit-elle.

Par exemple, le fusil d’assaut peut être conservé si le militaire a accompli au moins quatre exercices fédéraux à 300 mètres au cours des trois dernières années. Et le pistolet 49 est proposé «en remplacement» et «dans la limite des stocks disponibles» même aux personnes qui ne pratiquent pas le tir sportif.

L’armée n’a pas à fournir l’arme du crime aux hommes suisses, selon Priska Seiler Graf. Sans donner d’arguments, le Conseil fédéral accepte la motion, dans une réponse publiée jeudi.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Archives
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Ce débat est fermé mais vous pouvez lire les commentaires
2 J'aime
5 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision