Migros: feu vert à la cession de magasins Tegut à Tante Enso

Keystone-SDA

Migros Zürich a franchi une nouvelle étape dans son désengagement de la chaîne de supermarchés Tegut en Allemagne. L'Office fédéral allemand des cartels a donné son feu vert à la reprise de 36 magasins du détaillant d'outre-Rhin par son concurrent Tante Enso.

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(Keystone-ATS) Cité dans le communiqué diffusé jeudi par l’Office fédéral des cartels, son président Andreas Mundt estime que la transaction renforce un concurrent de taille plus modeste dans le secteur de la distribution alimentaire en Allemagne et permet en même temps de garantir l’approvisionnement de proximité dans les régions concernées. Les magasins repris par Tante Enso se situent pour la plupart en périphérie dans les lands de Hesse, de Thüringe ainsi que dans le nord de la Bavière. L’an dernier, ils ont réalisé un chiffre d’affaires de quelque 60 millions d’euros, soit environ 5% des ventes totales de Tegut.

Etabli à Brême, dans le Nord de l’Allemagne, Tante Enso compte actuellement un réseau de 90 magasins de petite taille dans des régions rurales. Le distributeur a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros. La coopérative régionale Migros Zürich avait annoncé en mars dernier son retrait d’Allemagne et la cession par appartement de tous les magasins du groupe Tegut, les détaillants Edeka et le géant Rewe reprenant à eux deux l’essentiel des points de vente. Le premier devrait s’emparer de 200 filiales et le second d’une quarantaine.

L’Office fédéral des cartels indique encore examiner ces deux transactions. Tegut, racheté en 2013 par Migros Zürich, pesait depuis longtemps sur les finances de la coopérative régionale du géant orange. L’an dernier, la filiale allemande a essuyé une perte d’exploitation de 26 millions de francs et un montant supplémentaire de l’ordre de plusieurs dizaines de millions devrait encore être comptabilisé cette année.