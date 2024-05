Migros concentre son système d’approvisionnement

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Migros, Denner, Migrolino et Migros Online souhaitent centraliser une partie de leur approvisionnement dès 2025. Objectif: réduire le coût des marchandises et proposer de meilleurs prix aux clients.

Un groupe d’achats communs sera mis en place dès l’année prochaine au sein de la Fédération des coopératives Migros (FCM), a indiqué lundi le géant orange dans un communiqué. La nouvelle unité organisationnelle va centraliser les activités d’approvisionnement auprès des fournisseurs de l’ensemble du groupe.

En regroupant ses volumes d’achat, Migros entend améliorer les conditions de ses fournisseurs et réduire le coût des marchandises à moyen et long terme. Les clients devraient profiter de cette réorganisation sous la forme de réductions de prix, selon le communiqué.

À partir de l’année prochaine, Migros et Denner collaboreront également plus étroitement dans la gestion des appels d’offres et des achats pour les marques propres. À cette fin, un système central de gestion des achats et des appels d’offres sera mis en place dans le nouveau groupe d’achats, grâce auquel des catégories de produits communs seront également achetées à l’avenir.