Migros optimise sa logistique pour les fruits et légumes

Keystone-SDA

Migros repense la logistique d'importation de ses fruits et légumes: à partir de 2028, Buonvicini prendra ce domaine en charge pour le compte du détaillant orange. Aucune suppression de postes n'est prévue.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nouveau système logistique s’appuiera sur deux pôles: le site sud existant à Stabio, au Tessin, et un site nord à Münchenstein, dans la canton de Bâle-Campagne, appartenant à la coopérative Migros Bâle, précise mardi un communiqué.

Afin de créer les surfaces dont Buonvicini aura besoin à Münchenstein, le distributeur orange prévoit de transférer à la coopérative Migros Aare l’ensemble des activités logistiques de son homologue Migros Bâle.

La plateforme logistique existante à Schönbühl, près de Berne, pourra ainsi être utilisée. Le projet devrait s’étaler jusqu’en 2030.

Migros ajoute encore dans son communiqué que l’ensemble des collaborateurs concernés «recevront des propositions appropriées pour la suite».

