Migros voit ses recettes s’étioler à 31,9 milliards en 2025

Migros a subi l'année dernière une baisse de 1,9% de ses ventes à 31,9 milliards de francs. L'exercice 2025, celui du centenaire de la coopérative, a été marqué par la restructuration en cours des activités, des cessions et des licenciements.

