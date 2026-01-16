La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Migros voit ses recettes s’étioler à 31,9 milliards en 2025

Keystone-SDA

Migros a subi l'année dernière une baisse de 1,9% de ses ventes à 31,9 milliards de francs. L'exercice 2025, celui du centenaire de la coopérative, a été marqué par la restructuration en cours des activités, des cessions et des licenciements.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

