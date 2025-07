MIH: début des travaux de réfection de la toiture

Keystone-SDA

Le chantier des musées à La Chaux-de-Fonds (NE) va démarrer dans les prochaines semaines avec la réfection de la toiture du Musée international d'horlogerie (MIH). Les travaux, dont le coût total devrait s'élever à environ 11 millions de francs, devraient se terminer à la fin de l'été 2026.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Après plusieurs mois de préparation, de coordination et l’obtention des permis de construire nécessaires – notamment pour la requalification du parc et pour la liaison souterraine entre le MIH et le Musée d’histoire (MH) – les premières étapes vont commencer », a indiqué la Ville.

Dans un premier temps, différents arbres devront être abattus. Selon les autorités, cela être nécessaire pour permettre les travaux de réfection de l’étanchéité ainsi que pour des raisons de sécurité, certains ayant été sévèrement endommagés par la tempête de juillet 2023.

« Un accent particulier sera mis sur la protection des arbres maintenus et, à terme, sur une réarborisation avec un panachage d’essences adaptées au réchauffement climatique, ainsi qu’une végétalisation de qualité pour l’ensemble du parc », a précisé la Ville. Dès le mois d’août, les opérations d’excavation commenceront sur la toiture du MIH (en particulier au niveau de la salle Erni et du hall d’entrée) ainsi que pour permettre la création de la liaison souterraine entre les deux musées.

Fermeture du MIH dès novembre

Pendant les travaux, une partie du parc sera temporairement fermée au public, mais les visiteurs pourront continuer à le traverser et à en profiter en dehors des zones concernées. Le Musée des beaux-arts restera ouvert durant toute la durée des travaux.

Le MIH connaîtra une fermeture à l’issue de l’exposition actuelle, au mois de novembre, tandis que le MH est déjà fermé pour permettre sa réorganisation interne et l’aménagement du Café des musées. Les réaménagements paysagers du parc et les travaux de finition ne commenceront qu’au printemps 2026. L’objectif est de finaliser l’ensemble des travaux d’ici à la fin de l’été 2026.