Milliers de foyers australiens toujours sans courant après Alfred

Keystone-SDA

Les fournisseurs d'électricité s'efforcent mardi de rétablir le courant pour plus de 120'000 foyers et entreprises dans l'est de l'Australie, trois jours après le passage de la tempête Alfred.

(Keystone-ATS) Alfred a provoqué de fortes précipitations sur la côte est du pays, faisant gonfler les rivières sur les 400 kilomètres de littoral du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud, et déclenchant de nombreuses alertes aux inondations.

Le vent et la pluie se sont depuis calmés sur le littoral mais des pans entiers de la région restent privés d’électricité.

Dans le Queensland, la région la plus touchée, 118’000 foyers et entreprises étaient encore privés d’électricité mardi matin, et environ 7600 dans le nord de la Nouvelles-Galles du sud.

Le fournisseur d’électricité d’une grande partie du Queensland, Energex, a annoncé qu’ils espéraient restaurer l’électricité dans 95% des foyers avant vendredi.

Les rafales de vent et les inondations ont provoqué la mort d’un homme de 61 ans lorsque son pick-up a été emporté sur un pont par une rivière en crue.