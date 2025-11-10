Mini-automates à billets dans tous les cars postaux aux Grisons

Les passagers des cars postaux aux Grisons ne pourront bientôt plus acheter de billets auprès des conducteurs, mais disposeront de mini-automates installés à bord de tous les véhicules. Un projet similaire est prévu au Tessin, mais pas en Suisse romande.

(Keystone-ATS) A partir du changement d’horaire du 14 décembre, CarPostal renonce à la vente de billets par les conducteurs dans tous les Grisons, une possibilité qui existait encore dans certaines zones du canton, indique l’entreprise lundi. Elle utilisera exclusivement le système de vente de billets Venda et des automates sont désormais installés dans tous les véhicules du canton.

S’il s’agit d’une première en Suisse pour CarPostal, l’entreprise n’en est pas moins la dernière à harmoniser ses pratiques avec les autres opérateurs de bus aux Grisons. Ceux de Coire, d’Engadine ainsi que les transports publics de Davos ont déjà mis en œuvre cette solution dès 2023.

Meilleure ponctualité

La fin de la vente de billets par les conducteurs améliore la stabilité du service, explique la filiale de la Poste dans un communiqué. Les chauffeurs ne perdent plus de temps à vendre des billets et peuvent mieux respecter les horaires, ce qui est bénéfique pour les passagers avec une correspondance.

En outre, toujours plus de clients achètent leurs titres de transport via les canaux numériques. En Suisse, plus de 75% des billets et abonnements sont désormais vendus de manière numérique.

Aux Grisons, une période de transition est prévue jusqu’en mars 2026, durant laquelle les clients non informés pourront encore acheter leurs billets auprès du personnel. L’achat est aussi possible via l’application des CFF et d’autres points de vente numériques.

Pas en Suisse romande

Des mini-automates ne sont pas à l’ordre du jour en Suisse romande, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de CarPostal. Les passagers pourront continuer à acheter leurs titres de transport auprès des conducteurs. L’entreprise prévoit en revanche d’introduire au Tessin un système similaire à celui des Grisons à fin 2026.

Jusqu’à présent, seule la communauté de transport zurichoise (ZVV) a mis en place une mesure comparable. Les passagers ne peuvent pas y acheter de billets auprès du personnel mais il n’y a pas de mini-distributeurs, seulement des points de vente numériques habituels.

L’Alliance Swiss Pass, faîtière de la branche qui regroupe 250 entreprises de transports publics et 20 communautés tarifaires, souhaite quant à elle s’affranchir rapidement de la vente physique des billets, a-t-elle déjà fait savoir par le passé. A partir de 2035, les billets devraient normalement être achetés en ligne, selon l’organisation.