Ministre américain de la justice en bonne voie pour être confirmé

Keystone-SDA

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L'ancien avocat du président américain Donald Trump, Todd Blanche, semblait être en bonne voie lundi pour devenir le prochain ministre de la justice des Etats-Unis. Deux sénateurs républicains ont levé leur opposition à sa nomination définitive.

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(Keystone-ATS) Ministre de la justice par intérim depuis le limogeage de Pam Bondi en avril, Todd Blanche a été nommé pour occuper le poste de manière permanente par Donald Trump. Mais sa confirmation par le Sénat, comme l’exige la constitution, a subi un contretemps en raison des exigences de deux élus républicains, John Cornyn et Thom Tillis, dont les votes sont indispensables.

Ces derniers demandaient des garanties écrites sur l’abandon définitif par le gouvernement américain d’un fonds «anti-instrumentalisation» visant à compenser financièrement des alliés de Donald Trump poursuivis sous l’administration Biden. Ils exigeaient aussi des restrictions sur les personnes concernées par l’immunité fiscale pour la famille Trump et que celle-ci soit uniquement rétroactive.

Face au blocage, qui avait poussé le président américain à envisager de renvoyer sa nomination après les élections législatives de mi-mandat de novembre, Todd Blanche a publié ce week-end un arrêté répondant aux exigences majeures des deux sénateurs.

Vote cette semaine

Cette démarche est le fruit «de discussions de bonne foi» avec des parlementaires et des membres de la commission judiciaire du Sénat, a écrit M. Blanche sur le réseau social X. L’arrêté diffusé sur son compte stipule que le fonds «anti-instrumentalisation» de la justice de près de 1,8 milliard de dollars, est «annulé».

Il a également publié un second document qui clarifie les conditions d’un accord contesté d’immunité fiscale du président républicain et de ses proches dans le sens exigé par les sénateurs récalcitrants.

Le document, émanant du ministère, spécifie que cet accord «s’applique, selon ses termes, uniquement de façon rétroactive» et concerne seulement «les parties nommées dans la procédure judiciaire» qui l’a précédé.

L’accord avait été passé par Donald Trump avec l’administration fiscale (IRS) en mai, à la suite d’une plainte déposée par le président et ses fils Eric et Donald Jr. Il a été bloqué par une juge fédérale, mais le gouvernement ne semble pas vouloir y renoncer.

John Cornyn et Thom Tillis ont salué dans un communiqué les décisions du ministre par intérim affirmant «avoir hâte de voter prochainement pour faire avancer sa nomination au sein de la commission judiciaire du Sénat».

Un vote au sein de la commission, où les républicains détiennent une faible majorité, est prévu mardi et le Sénat devrait se prononcer avant la fin de semaine.