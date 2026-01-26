La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Minneapolis: appels croissants à une enquête indépendante

Keystone-SDA

Donald Trump faisait face lundi à des appels croissants, y compris de son propre camp, en faveur d'une enquête indépendante sur l'homicide d'un deuxième citoyen américain, tué par la police fédérale de l'immigration à Minneapolis.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous examinons la situation, nous passons tout en revue et nous rendrons une décision», a déclaré le président Donald Trump dans une brève interview téléphonique dimanche soir avec le Wall Street Journal.

«Je n’aime pas les tirs. Je n’aime pas ça», a-t-il ajouté, plus prudent que plusieurs membres de son équipe depuis deux jours. «Mais je n’aime pas non plus quand quelqu’un se rend à une manifestation avec une arme très puissante, entièrement chargée, et deux chargeurs remplis de balles en plus».

Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans employé en service de réanimation dans un hôpital pour anciens combattants, a été tué par balles samedi lors d’une manifestation contre des opérations de la police de l’immigration (ICE).

