Minneapolis: protestations après la mort d’un homme tué par l’ICE

Keystone-SDA

La mort par balle d'un Américain de 37 ans, le 2e tué par les agents fédéraux à Minneapolis en janvier, a déclenché de nouvelles protestations samedi. La ville américaine est secouée depuis plusieurs semaines par des manifestations contre les opérations de l'ICE.

(Keystone-ATS) Alex Pretti, infirmier d’un service de réanimation, est mort après une altercation samedi avec des agents fédéraux sur une route. Son décès vient aggraver une situation déjà tendue depuis celui de Renee Good, une Américaine tuée par balle le 7 janvier dans sa voiture par un agent de l’ICE dans cette même ville.

Le gouvernement américain a aussitôt affirmé que l’homme s’apprêtait à mettre en danger les agents de la police de l’immigration (ICE), comme elle l’a fait après la mort de Renee Good.

Malgré ces allégations et un appel au calme de la police locale, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer ces violences dans un parc de Minneapolis samedi soir malgré le froid glacial. Des rassemblements de protestation ou d’hommages à Alex Pretti ont également eu lieu dans plusieurs villes de New York à Los Angeles.

Un «assassin»

Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a réclamé que les autorités locales, et non fédérales, prennent la tête des investigations. «On ne peut pas se fier à l’Etat fédéral», a-t-il affirmé, avant de fustiger l’ICE qui sème selon lui «le chaos et la violence».

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et à l’authenticité confirmée par les autorités montre plusieurs agents avec des gilets affublés du sigle «Police» lutter pour amener une personne au sol, puis la frapper plusieurs fois. Un tir résonne alors, les agents s’écartent de l’homme allongé dans la rue, avant de tirer à plusieurs reprises sur lui.

«Il était là pour se livrer à la violence», a déclaré la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem. Le conseiller de la Maison-Blanche, Stephen Miller, a, quant à lui, qualifié Alex Pretti d'»assassin», dans un message relayé sur le réseau social X par le vice-président JD Vance.

Selon le ministère américain de la sécurité intérieure (DHS), l’homme était armé d’un pistolet semi-automatique et avait «violemment résisté» avant que l’agent, «craignant pour sa vie», ne lui tire dessus. Sur X, le DHS a publié une photographie de l’arme présumée.

«Au moins dix coups» de feu

Mais selon une analyse des images réalisée par le média d’investigation Bellingcat, «quelques instants avant que le premier coup ne soit tiré», on peut voir l’un des agents s’éloigner avec un pistolet semblable à l’arme postée par le DHS.

Ensuite, «deux agents différents tirent manifestement avec leurs armes et au moins dix coups sont tirés au total», poursuit Bellingcat, précisant que «la plupart» l’ont été alors que «l’homme était déjà allongé au sol immobile».

Le chef de la police de Minneapolis, Brian O’Hara, a indiqué que l’homme habitait la ville, possédait un permis légal de port d’arme et n’était pas connu des services de police. Il a décrit une «situation extrêmement imprévisible» après les tirs lorsque des manifestants sont arrivés, expliquant que les autorités locales n’avaient pas pu sécuriser les lieux pour l’enquête.

Trump accuse

«Le maire et le gouverneur poussent à l’insurrection avec leur rhétorique pompeuse, dangereuse et arrogante», a accusé sur son réseau social Truth Social Donald Trump, pour qui il faut laisser la police de l’immigration «faire son boulot».

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a appelé le président à mettre fin aux opérations de l’ICE dans sa ville et à «rétablir la paix». La ville est sous tension depuis la mort de Renee Good, devenue un symbole des excès dont est régulièrement accusée l’ICE à la suite du retour au pouvoir de M. Trump, qui revendique la fermeté de ses opérations contre les migrants.

Vendredi, des milliers de personnes avaient déjà défilé dans le centre de Minneapolis pour protester contre les opérations de l’ICE, au moment où les autorités américaines tentaient de calmer l’indignation provoquée par la détention d’un garçon de 5 ans.