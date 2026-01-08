Minneapolis: un «assaut organisé» contre les forces de l’ordre

Keystone-SDA

La Maison Blanche a jugé jeudi que les forces de l'ordre aux Etats-Unis subissaient un "assaut organisé" à travers tout le pays, après la mort à Minneapolis (Minnesota, nord) d'une femme abattue par un agent de la police de l'immigration.

(Keystone-ATS) «L’incident meurtrier qui s’est déroulé au Minnesota hier est le résultat d’un mouvement de gauche dangereux et plus vaste qui s’est répandu dans tout le pays, où les courageux hommes et femmes des forces de l’ordre subissent un assaut organisé», a dit sa porte-parole Karoline Leavitt pendant une conférence de presse.

Le vice-président américain, JD Vance, a de son côté martelé que le policier de l’immigration avait agi en «légitime défense». «Percuter un agent de la police de l’immigration (ICE) avec votre voiture, ça justifie qu’on vous tire dessus. Ce n’est pas une bonne chose, soit dit en passant, mais quand vous forcez quelqu’un à agir en légitime défense, c’est presque une question absurde», a-t-il déclaré.