Mise à ban d’un tronçon de l’Allondon à cause de la sécheresse

Keystone-SDA

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A Genève, le tronçon de l'Allondon situé entre l’embouchure du Nant de Pralie et le Pont des Baillets a été mis à ban en raison de la sécheresse. La pêche, la baignade, la marche dans l'eau ou encore le bain des animaux domestiques y sont strictement interdits.

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(Keystone-ATS) L’arrêté du Département du territoire (DT) a été publié vendredi dans la Feuille d’avis officielle (FAO). La mise à ban entre en vigueur dès samedi et expire le 15 octobre, sauf si le débit de l’Allondon se maintient durablement au-dessus du seuil de 450 litres par seconde.

Cette mise à ban a été décidée en raison d’un épisode de sécheresse marquée entraînant une baisse significative du niveau des cours d’eau. Face à un débit aussi faible combiné à une température de l’eau élevée, la faune aquatique se trouve dans une situation de stress physiologique extrême.

Dans ces conditions, toute activité humaine dans le lit du cours d’eau, même de faible intensité, est susceptible de provoquer des dérangements intolérables pour la faune, selon le DT. Il y a aussi un risque de porter atteinte à l’équilibre biologique de ce milieu déjà fragilisé.