Misenso, ex-filiale de Migros, annonce sa faillite

Keystone-SDA

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Surendettée, la chaîne zurichoise spécialisée dans les lunettes et les appareils auditifs Misenso, ex-filiale de Migros, a annoncé sa faillite. Au total, 18 magasins en Suisse mettent la clé sous la porte. Plus d'une centaine d'employés sont concernés.

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(Keystone-ATS) «Fondée par Migros il y a six ans, Misenso n’a jamais été rentable», a déclaré vendredi à l’agence AWP un porte-parole de la maison mère autrichienne Neuroth, confirmant une information du Blick.

Il y a deux ans, Hören & Sehen Beteiligungs GmbH, une société du groupe Neuroth, a investi dans Misenso afin de stabiliser la société et de l’implanter sur le marché. «Cependant, ni les ajustements stratégiques, ni les changements de gestion opérationnelle, ni les mesures prises pour accroître les ventes, ni la récente réduction du réseau de magasins à 18 points de vente n’ont permis d’améliorer sensiblement la situation financière de Misenso», a poursuivi le porte-parole.

Misenso compte actuellement 18 points de vente en Suisse, la plupart situés dans des magasins Migros, et emploie environ 140 collaborateurs, selon l’article du Blick.

De grandes ambitions

La Fédération des coopératives Migros (FCM) avait vendu en juin 2024 l’enseigne zurichoise au groupe Neuroth, dont le siège est à Graz, en Autriche, dans le cadre de la plus importante restructuration de son histoire. Le marché spécialisé devait alors continuer à opérer en tant qu’entreprise et marque indépendante.

Lors du rachat, Neuroth avait acquis 25 points de vente en Suisse. Quelques mois plus tard, Misenso ouvrait trois nouvelles succursales, portant le réseau à un total de 28 magasins. Le directeur général de Neuroth, Lukas Schinko, nourrissait de grandes ambitions pour sa nouvelle acquisition. «Nous aimerions arriver à un total de 40 à 50 magasins Misenso à terme», déclarait-il à l’agence de presse AWP en février 2025.

Mais en septembre 2025, la chaîne Misenso annonçait qu’elle fermait 11 de ses 28 points de vente, selon le Blick. Au total, 63 employés perdirent leur emploi. Un porte-parole justifia à l’époque cette décision en évoquant des «difficultés économiques persistantes».

Aujourd’hui, l’affaire est aux mains de l’Office des faillites de Zurich. «En raison de la procédure en cours, aucun autre détail, notamment concernant les obligations financières, ne peut être divulgué», a souligné le porte-parole de Neuroth.