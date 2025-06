Mission économique en Chine du 14 au 21 juin

Keystone-SDA

Le Département vaudois de l'économie va mener "une mission économique" du 14 au 21 juin en Chine avec 19 entreprises du canton. Objectif: soutenir l'internationalisation des entreprises vaudoises et promouvoir l'excellence de l'écosystème d'innovation du canton sur un marché stratégique, annonce mercredi l'Etat de Vaud dans un communiqué.

(Keystone-ATS) Cheffe du Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), la conseillère d’Etat Isabelle Moret sera du voyage. Le programme prévoit des étapes à Shanghai, Changzhou, Nanjing, Shenzhen et Hong Kong. Des visites, des rencontres avec des agences de promotion régionales ou encore des événements de réseautage sont prévus.

Deux secteurs à forte valeur ajoutée figurent au coeur de cette mission: les sciences de la vie, en plein essor en Chine, et l’industrie de pointe, notamment dans les domaines des technologies médicales et de la robotique.

« L’objectif est de faire connaître les atouts économiques du canton de Vaud à de potentiels investisseurs, tout en permettant à nos entreprises vaudoises d’explorer les opportunités de développement de leur activité au sein d’un des marchés les plus importants du monde », explique Mme Moret, citée dans le communiqué.

Organisée par Innovaud avec le soutien du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI), cette mission s’inscrit aussi dans un contexte diplomatique avec les 75 ans de relations bilatérales entre la Suisse et la Chine, et les 15 ans du partenariat entre le canton de Vaud et la province du Jiangsu.