Mobilezone améliore sa rentabilité en 2025, le dividende inchangé

Keystone-SDA

Le distributeur d'abonnements et de téléphones mobiles Mobilezone est parvenu à augmenter sa rentabilité l'année dernière, après s'être séparé de ses activités en Allemagne. Le groupe zougois s'attend à une poursuite de cette tendance positive ces prochaines années.

1 minute

(Keystone-ATS) En 2025, le chiffre d’affaires ajusté des activités cédées outre-Rhin a grimpé de 4,8% à 274,2 millions de francs, tandis que le résultat brut d’exploitation (Ebitda) a progressé de 14,3% à 43,4 millions. La marge brute opérationnelle a quant à elle pris 1,9 point à 15,8%, a détaillé la société vendredi dans son rapport annuel.

Le bénéfice net a pour sa part bondi de 33,9% à 27,4 millions de francs.

Après avoir abandonné l’Autriche, Mobilezone avait mis en octobre 2025 un terme à ses aventures à l’étranger pour se concentrer sur la Suisse. Le groupe avait cédé ses activités en Allemagne à l’opérateur local Freenet pour un produit de cession de 230 millions d’euros. L’opération, finalisée en décembre dernier, a permis d’obtenir un flux de trésorerie de 66,5 millions de francs fin 2025, après une trésorerie négative de 89,2 millions un an plus tôt.

Pour cette année, Mobilezone table sur un Ebitda de 40 à 47 millions de francs, qui devra monter d’ici 2028 à 70 millions.

Les actionnaires recevront un dividende stable à 0,90 franc par titre qui sera maintenu à ce niveau ces deux prochaines années.