La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Mobilisation contre la restructuration de St-Paul Médias à Fribourg

Keystone-SDA

Le personnel de St-Paul Médias poursuit sa mobilisation jeudi à Fribourg contre la restructuration de l'éditeur de La Liberté notamment. Le conseil d’administration a confirmé la veille son plan qui prévoit de licencier 15 personnes dans les rédactions et le marketing.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le personnel de St-Paul Médias s’est dit «consterné face à l’inflexibilité du conseil d’administration et réitère son opposition ferme aux licenciements», a-t-il fait savoir dans un communiqué publié mercredi soir. Et ce «malgré les nombreuses démarches entreprises par le personnel et sa délégation».

«Nous restons convaincus que les objectifs financiers fixés pourraient être revus à la baisse, et que des solutions moins brutales que des licenciements sont possibles”, a dit Julie Rudaz, membre de la délégation et présidente de la société des rédactions, en précisant craindre un nouvel affaiblissement de celles-ci.

C’est pourquoi le personnel se réunira une nouvelle fois à 15h00, à la suite du rassemblement de jeudi dernier. Il veut encore exprimer sa «vive opposition» à la restructuration.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision