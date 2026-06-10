Mobilisation contre les plantes envahissantes en ville de Neuchâtel

Keystone-SDA

La Ville de Neuchâtel invite la population à contribuer à contenir au mieux le développement des plantes envahissantes. La démarche s'inscrit plus largement dans une logique de préservation durable de la biodiversité et d’action collective.

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(Keystone-ATS) Depuis le début des années 2000, la Ville de Neuchâtel porte une «attention particulière» à la gestion des néophytes invasives, a rappelé mercredi la commune. «Malgré une politique active visant à limiter leur propagation, ces plantes continuent de se développer dans le tissu urbain», précise le communiqué.

Certaines d’entre elles sont aussi présentes dans les jardins privés, appréciées pour leur floraison généreuse ou leur feuillage persistant. Les plantes exotiques envahissantes figurent parmi les cinq principales menaces pour la biodiversité à l’échelle mondiale. Et la Suisse n’est pas épargnée, indiquent les autorités.

Collaborations

Plusieurs espèces problématiques sont donc visibles également à Neuchâtel. Derrière leurs fleurs, souvent colorées ou leur feuillage dense, se cache un risque croissant pour les écosystèmes locaux, mais également pour certaines infrastructures telles que les murs ou les berges des cours d’eau, précise le communiqué.

Le changement climatique, de même que la hausse de la circulation des personnes et des biens, contribuent à la propagation. Echappées des jardins, ces plantes colonisent progressivement divers milieux naturels. La ville collabore étroitement avec le canton ainsi qu’avec des partenaires actifs sur territoire communal, tels les CFF.