Mobilisation féministe contre les guerres impérialistes à Lausanne

Plus de 3000 personnes ont répondu à l'appel du collectif de la Grève féministe Vaud pour manifester "contre les guerres impérialistes" samedi à Lausanne. La mobilisation s'est tenue à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars.

(Keystone-ATS) «Face aux politiques austéritaires qui détruisent nos vies et financent les guerres impérialistes»: à l’appel de ce slogan, les manifestantes et manifestants avaient rendez-vous vers la Cathédrale dès 14h30. L’esplanade a peu à peu pris des couleurs et accueilli discours et slogans chantés.

“Pas de féminisme sans anti-militarisme. Pas de paix sans justice sociale», s’est exclamée une affiliée au collectif. “Soutien à tous les peuples qui résistent”, s’est alignée une autre manifestante.

«Nous affirmons qu’une autre vision du monde est possible: féministe, écologiste, sociale, antimilitariste, anticoloniale et internationaliste», résume le tract distribué. A cet égard, les revendications criées sont nombreuses: davantage de moyens pour les soins, les services publics et la prévention contre les violences sexistes et sexuelles, davantage de places en crèches ou encore la fin des politiques d’austérité.

Plusieurs mobilisations en Suisse

Le cortège teinté de violet est parti peu avant 15h40 en direction du Pont Bessières, il a rejoint Saint-François avant de terminer sa course vers 17h00 à l’Esplanade de Montbenon. Pancartes colorées, musiques et slogans féministes ont rythmé la mobilisation, qui a, selon un décompte de Keystone-ATS, rassemblé plus de 3000 personnes, 1200 selon la police municipale lausannoise.

A Zurich aussi, près d’un millier de femmes ont manifesté à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, parfois adoptée comme «Journée internationale des luttes féministes» par ces milieux. D’autres manifestations ont également lieu dimanche.