Mobilité: le Conseil fédéral fixe les grandes lignes jusqu’en 2045

Keystone-SDA

Le Conseil fédéral entend regrouper dans un même projet l'aménagement des infrastructures touchant au rail, aux autoroutes et au trafic d'agglomération. Il a fixé mercredi les grandes lignes des priorités jusqu'en 2045. Certains projets concernent l'Arc lémanique.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En Suisse romande, une amélioration de la ligne ferroviaire Bienne-Lausanne/Genève est prévue d’ici 2030. Cela nécessite des investissements dans la région de Renens.

A plus long terme, des projets concernent le trafic régional dans la région Genève-Lausanne, la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ainsi que l’extension de la gare de Genève Cornavin. Le projet Morges-Perroy fait aussi partie des priorités.

Concernant les autoroutes, l’élargissement à six voies entre Perly et Bernex (GE) doit permettre de supprimer un goulet d’étranglement dans cette région. D’autres projets ne seront pas poursuivis, comme l’aménagement Le Vengeron-Nyon, rejeté en votation populaire.

Il est prévu de financer ces projets via les fonds FIF et FORTA. Un projet de consultation est attendu d’ici fin juin.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

