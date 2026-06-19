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Mobilité: le Conseil fédéral fixe les grandes lignes jusqu’en 2045

Keystone-SDA

Le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes de l'aménagement du rail et de la route jusqu'en 2045. Il a ouvert vendredi la consultation sur le projet "Transport '45". Certains projets concernent la Suisse romande.

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2 minutes

(Keystone-ATS) Une amélioration de la ligne ferroviaire Bienne-Genève est prévue d’ici 2030. Cela nécessite des investissements dans la région de Renens.

A plus long terme, des projets concernent le trafic régional dans la région de Genève et Lausanne, la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ainsi que l’extension de la gare de Genève Cornavin. Le projet Morges-Perroy fait aussi partie des priorités.

L’aménagement ferroviaire prévu est conditionné au prolongement du pour mille de la TVA destiné au fonds d’infrastructure ferroviaire, dont l’échéance est fixée à 2030, prévient le Conseil fédéral. Le peuple devra se prononcer.

Le Conseil fédéral prévoit de biffer 68 projets d’aménagement de petite ou moyenne envergure décidés par le Parlement. Ils étaient devisés à environ 2,5 milliards.

Concernant les autoroutes, l’élargissement à six voies entre Perly et Bernex (GE) et entre Aarau-Est et l’échangeur de Birrfeld (AG) doit permettre de supprimer des goulets d’étranglement.

Dans ce domaine aussi des projets ont été abandonnés. Il s’agit de 31 projets représentant environ 16 milliards de francs. En font notamment partie les projets d’aménagement entre Le Vengeron (GE) et Nyon (VD) et entre Schönbühl et Kirchberg (BE), rejetés en votation populaire.

La consultation court jusqu’au 9 octobre.

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