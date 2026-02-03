Mobilité durable dans l’administration: projet de l’exécutif refusé

Le Conseil d'Etat vaudois a été désavoué mardi sur son plan d'action de mobilité durable dans l'administration. Le Grand Conseil a refusé d'entrer en matière sur un crédit de 5 millions de francs pour déployer une stratégie destinée au personnel de l'administration cantonale vaudoise (ACV) sur différents sites.

3 minutes

(Keystone-ATS) Ses objectifs étaient de réduire les besoins de mobilité, privilégier les transports publics ou le vélo, ou encore promouvoir le covoiturage ou l’autopartage. Selon le gouvernement, ce plan d’action général devait marquer un tournant décisif pour la mobilité au sein de l’ACV, afin de préparer l’avenir tout en répondant aux enjeux climatiques actuels.

Il n’a cependant pas été suivi et devra revoir sa copie. Le vote d’entrée en matière, qui intervient avant même de pouvoir discuter du fond du décret et de proposer des modifications, n’a en effet pas passé la rampe, à huit voix près: 68 non, 60 oui et neuf abstentions. Si la gauche s’est montrée largement pour, la droite et les Vert’libéraux se sont majoritairement exprimés contre.

Vaste périmètre

Ces derniers ont relevé les fortes abstentions déjà en commission, chargée d’examiner le plan d’action. PLR et Vert’libéraux ont dit avoir des doutes et ne pas être convaincus par la manière de dépenser les cinq millions, à savoir en avançant par projets-pilotes. Il y aurait moyen de faire plus simple et plus direct, selon eux.

A gauche, on a mis en avant l’exemplarité et la nécessité de cette stratégie de l’Etat de Vaud. Les économies se feront sur le long terme, a argué le PS. A l’instar des socialistes et des Vert-e-s, la ministre en charge du dossier Nuria Gorrite s’est dite ouverte au dialogue, encourageant à voter l’entrée en matière pour proposer et débattre d’amendements. En vain.

La conseillère d’Etat socialiste a pourtant estimé que cette stratégie générale est «indispensable». Elle a justifié les projets-pilotes du fait de l’importance du périmètre de l’ACV, avec plus de 800 sites, dont 70% d’établissements scolaires. «Ce n’est pas un simple plan de mobilité pour entreprises», a-t-elle défendu.

La mesure concerne les déplacements professionnels et pendulaires des employés de l’ACV, soit environ 25’000 personnes, dont la moitié sont des enseignants. Son périmètre couvre l’ensemble des départements et entités de l’ACV, mais ne concerne pas le CHUV ni l’UNIL, ni les Hautes Ecoles, ni Plateforme 10. Ceux-ci ont en effet leurs propres dispositions en termes de plans de mobilité.

Horizon 2040

Concrètement, les cinq millions se seraient répartis comme suit: 750’000 francs pour des modifications d’infrastructures (comme abris vélos, vestiaires, accès au stationnement); 1,1 million pour des promotions, subventions et mise à disposition de moyens (de type vélos ou autopartage); 1,3 million pour des applications informatiques, de la communication et des prestataires externes; et 1,9 million pour une cellule temporaire, spécialement créée pour ce projet, selon l’exposé des motifs et projet de décret (EMPD).

Une phase-pilote était prévue jusqu’à l’horizon 2030. Elle prévoyait la mise en oeuvre des plans de mobilité-pilote sur six à dix sites sélectionnés pour explorer et tester des solutions adaptées aux différentes configurations. Le déploiement généralisé du plan de mobilité durable à l’ensemble des sites de l’ACV, dont 30 à 40 constituent des sites principaux, était prévu ensuite jusqu’à l’horizon 2040.