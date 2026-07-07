La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Mobilité urbaine dans le canton de Berne: 650 amendes en juin

Keystone-SDA

Au vu de la hausse des accidents, la police cantonale bernoise a mené des contrôles de circulation dans les villes et les agglomérations de l'ensemble du canton, ciblés sur les cyclistes et les conducteurs de vélos et trottinettes électriques. Près de 650 infractions ont été constatées du 1er au 28 juin.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les personnes concernées ont été sanctionnées par une amende d’ordre. Par ailleurs, 88 usagers de la route de moins de 15 ans ont été convoqués à un cours d’éducation routière», a indiqué mardi la police bernoise. Cette dernière a annoncé qu’elle va poursuivre ses actions de prévention et de contrôle.

Parmi les près de 650 infractions, la police a notamment relevé 440 cas de non-respect d’un feu de signalisation et 85 excès de vitesse. Seize amendes concernent aussi par exemple la circulation illicite sur un trottoir.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision