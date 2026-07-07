Mobilité urbaine dans le canton de Berne: 650 amendes en juin

Keystone-SDA

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Au vu de la hausse des accidents, la police cantonale bernoise a mené des contrôles de circulation dans les villes et les agglomérations de l'ensemble du canton, ciblés sur les cyclistes et les conducteurs de vélos et trottinettes électriques. Près de 650 infractions ont été constatées du 1er au 28 juin.

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(Keystone-ATS) «Les personnes concernées ont été sanctionnées par une amende d’ordre. Par ailleurs, 88 usagers de la route de moins de 15 ans ont été convoqués à un cours d’éducation routière», a indiqué mardi la police bernoise. Cette dernière a annoncé qu’elle va poursuivre ses actions de prévention et de contrôle.

Parmi les près de 650 infractions, la police a notamment relevé 440 cas de non-respect d’un feu de signalisation et 85 excès de vitesse. Seize amendes concernent aussi par exemple la circulation illicite sur un trottoir.