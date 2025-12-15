Modification du plan directeur cantonal: entrée en matière acceptée

Keystone-SDA

Le Grand Conseil valaisan a unanimement accepté lundi l'entrée en matière concernant la modification partielle du plan directeur cantonal (PDc). Selon le Conseil d'Etat, le tiers des fiches doivent être remises au goût du jour.

(Keystone-ATS) «Les mises à jour induites par cette modification partielle visent à permettre aux communes, notamment, de développer ou d’adapter leurs stratégies territoriales et de mettre à jour leurs instruments de planification», estime le gouvernement dans son message aux députés.

Selon lui, «cette modification partielle doit répondre à l’adoption de nouvelles dispositions légales cantonales ou fédérales entrées en vigueur, ces dernières années. Elle vise également à répondre concrètement à des interventions parlementaires traitées lors des sessions du Grand Conseil et à de nouvelles stratégies ou Plans cantonaux.»

Dix-sept fiches à modifier

Dans sa forme en vigueur, le PDc est constitué de 49 fiches de coordination réparties en cinq domaines: agriculture, forêt, paysage et nature; tourisme et loisirs; urbanisation; mobilité et infrastructures de transport et approvisionnement et autres infrastructures.

Selon le gouvernement, 17 fiches doivent être modifiées. Douze d’entre elles nécessitent une adoption du Grand Conseil à court terme, car elles sont indispensables aux communes dans la finalisation de leurs travaux liés à la révision globale des Plans d’affectation des zones (PAZ).

Divers domaines visés

Concrètement, les modifications proposées concernent: les vignes, les zones de constructions protégées caractéristiques du paysage; les zones de hameau; les campings, les zones d’activités économiques; les réseaux ferroviaires; l’approvisionnement en énergie et les installations solaires. Sont également touchés par cette révision: les installations éoliennes; le transport et la distribution d’énergie; l’approvisionnement en matériaux pierreux et terreux et les décharges.

Le débat de première lecture aura lieu lors de la session de mars 2026. Quelque 160 amendements seront alors traités.