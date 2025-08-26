Mois de la santé mentale: l’importance de cultiver les relations

Keystone-SDA

La quatrième édition du Mois de la santé mentale, mise sur pied par le Département vaudois de la santé et de l’action sociale (DSAS), met l'accent sur les liens sociaux. Du 10 septembre au 10 octobre 2025, de nombreux événements sont prévus dans le canton sur cette thématique, dont des stands d'information, des conférences et ateliers ou encore un lunch santé.

2 minutes

(Keystone-ATS) Facteur de protection en santé mentale, le lien social est essentiel à l’être humain. L’édition 2025 porte sur l’importance de cultiver les relations, qu’il s’agisse de la famille, d’amis, de voisins ou de toute autre communauté. Les échanges et le partage peuvent contribuer à atténuer les tensions, apporter de l’apaisement, voire faire apparaître des solutions, écrit le DSAS mardi dans un communiqué.

Pour illustrer la thématique, des sachets de graines seront distribués, permettant l’organisation d’événements autour de la plantation, de l’entretien et de la récolte: ateliers de plantation, culture en commun, repas «fleuri «, cadeau de la récolte, etc.

Les sachets de graines et le flyer d’accompagnement seront proposés à la population sur les stands du Mois de la santé mentale qui se tiendront dans les marchés vaudois durant toute la durée de l’opération, ainsi que via les organisations partenaires.

Parmi les autres événements, des ateliers jeux au Musée suisse du jeu, un pique-nique pour les familles, un atelier de cuisine parent-enfant, un webinaire sur les troubles psychiatriques ou un débat public sur le rôle des institutions culturelles dans la création de liens sociaux.

Depuis 2022, le DSAS met la santé mentale à l’honneur entre le 10 septembre, Journée mondiale de la prévention du suicide, et le 10 octobre, Journée mondiale de la santé mentale. Cette action symbolique, portée par Santépsy, vise à sensibiliser sur cette thématique de santé et à informer sur les ressources disponibles en matière de prévention et d’accompagnement.

www.vd.ch/sante-mentale