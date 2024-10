Moldavie: avance du « non » au référendum sur l’UE

(Keystone-ATS) Les Moldaves ont voté « non » dimanche lors d’un référendum au principe de l’adhésion à l’Union européenne (UE), selon des résultats partiels. S’ils se confirmaient, il s’agirait d’un revers pour la présidente sortante Maia Sandu.

Dans un scrutin assombri par des accusations d’ingérence russe « catégoriquement » rejetées par le Kremlin, les électeurs se sont dits à 53% opposés à l’inscription dans la constitution de l’objectif européen, après dépouillement d’environ 90% des bulletins.

La tendance pourrait toutefois s’inverser alors que de nombreux votes restaient à compter à l’étranger, où vit une importante diaspora. Dans sa première réaction officielle, la cheffe d’Etat a dénoncé « une attaque sans précédent contre la démocratie ». Elle a promis de « ne pas plier ».

« Des groupes criminels, agissant de concert avec des forces étrangères hostiles à nos intérêts nationaux, ont attaqué notre pays à coups de dizaines de millions d’euros, de mensonges et de propagande » pour « piéger notre pays dans l’incertitude et l’instabilité », a déclaré Mme Sandu à la presse, le visage grave.

En tête du premier tour

Parallèlement, la candidate de 52 ans est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle avec 38% des voix. Elle affrontera le 3 novembre Alexandr Stoianoglo, ex-procureur de 57 ans soutenu par les socialistes prorusses, qui fait mieux que prévu avec près de 29% des suffrages.

Maia Sandu, qui a tourné le dos à Moscou après l’invasion de l’Ukraine voisine et porté à Bruxelles la candidature de son pays, avait convoqué ce référendum pour valider sa stratégie. Mais son pari semble avoir échoué.

Même si le « oui » devait l’emporter de justesse, ce résultat, sans remettre en cause les négociations avec les Vingt-Sept, « affaiblit en quelque sorte l’image pro-européenne de la population et le ‘leadership’ de Maia Sandu », commente pour l’AFP le politologue français Florent Parmentier, spécialiste de la région.

Première femme à occuper, en 2020, les plus hautes fonctions, cette ex-économiste de la Banque mondiale à la réputation d’incorruptible est devenue en quatre ans une personnalité européenne de premier plan.

Second tour difficile

Dans un environnement géopolitique compliqué, avec l’Ukraine en guerre et la Géorgie accusée de dérive autoritaire prorusse, la Moldavie donnait à Bruxelles matière à espérer, souligne l’expert.

Or après ce revers, une victoire de Mme Sandu au second tour est loin d’être assurée. M. Stoianoglo peut compter sur les réserves de voix de nombreux petits candidats « et le piège terrible du ‘tous contre Sandu' » risque de se refermer sur elle, selon l’analyste.

Pendant la campagne, cet homme à l’allure sévère a appelé à « restaurer la justice » devant un pouvoir prêt, selon l’opposition, à brimer les droits et a plaidé pour une politique étrangère « équilibrée », de l’UE à la Russie.

Tout au long de la journée, les Moldaves ont répondu présent, y compris ceux originaires de la région séparatiste de Transdniestrie, qui héberge une garnison de militaires russes.

Inflation record

« Je suis venue donner ma voix pour la prospérité, la paix et le bien-être de notre pays », a dit Olga Cernega, économiste de 60 ans, croisée par l’AFP à Chisinau.

D’autres, comme ce juriste sexagénaire ne souhaitant donner que son prénom, Ghenadie, s’inquiétaient du tournant « occidental » de la Moldavie, d’une perte d’identité et jugeaient que le gouvernement actuel « a aggravé la situation », alors qu’une partie de la population a été appauvrie par une inflation record.

Entre opérations de corruption et de désinformation, la police a mené ces derniers mois 350 perquisitions et procédé à des centaines d’interpellations de suspects accusés de vouloir perturber le processus électoral pour le compte de Moscou.

Un système massif d’achat de votes a été révélé, visant jusqu’à un quart des électeurs attendus aux urnes dans le pays de 2,6 millions d’habitants. D’après le groupe de réflexion WatchDog, la Russie a dépensé une centaine de millions de dollars pour influer sur le scrutin.