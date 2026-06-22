Monaco: une exposition pour revivre le mariage de Grace et Rainier

Keystone-SDA

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Soixante-dix ans après le mariage de Rainier III et de Grace Kelly, une exposition dans les Grands Appartements du palais princier de Monaco fait revivre ce moment. Robes, archives et anecdotes révèlent les coulisses de cette union.

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(Keystone-ATS) De l’arrivée de la fiancée américaine le 12 avril 1956 à bord du paquebot SS Constitution jusqu’au départ du couple en voyage de noces le 19 avril, le visiteur peut suivre presque heure par heure la semaine qui a placé la petite principauté méditerranéenne sous les projecteurs du monde entier.

Le glamour est à l’honneur, avec la robe manteau bleu marine et la capeline blanche que l’actrice arborait le jour de son arrivée, à côté de quelques-unes de ses dizaines de valises, et la robe du mariage civil dans la salle du trône aux tentures de velours rouge, où il s’est déroulé.

La robe Lanvin et le diadème qu’elle portait pour la soirée de gala, ainsi que la bague de fiançailles, sont également exposés.

L’originale au musée de Philadelphie

La robe du mariage religieux est en revanche une réplique: l’originale a été offerte à un musée de Philadelphie et n’est plus en état de voyager.

Plusieurs salles présentent les cadeaux offerts au couple: un plateau en argent massif envoyé par Elisabeth II, une statue d’Hercule offert par l’AS Monaco, mais aussi une couvée de poussins et une statue grandeur nature de Rainier que Grace a renvoyée à l’expéditeur tant elle la trouvait peu ressemblante.

L’exposition s’attarde aussi sur l’organisation, avec des reproductions des croquis, notes, itinéraires et instructions qui montrent à quel point Rainier – mort en 2005 – s’est intéressé aux moindres détails.

Les amateurs de détails peuvent ainsi étudier les plans de placement à la soirée de gala ou dans la cathédrale, où Ava Gardner, amie de Grace Kelly, apparaît au 27e rang.

Mais le document le plus inattendu reste une lettre du chanteur Léo Ferré, Franco-Monégasque qui avait été soprano dans la maîtrise de la cathédrale dans son enfance, où il propose de composer la musique de la messe de mariage.

«A bonne princesse, il faut bonne musique ! Et je suis là, la plume au bec, même latin, le basson en bandoulière et l’Alléluia à ma main !», a écrit le chanteur, huit ans avant de composer «Ni Dieu ni maître».

«J’accepte, très touché», a annoté Rainier sur le courrier, tout en renvoyant la proposition à Nadia Boulanger, musicienne et cheffe d’orchestre alors maître de chapelle du palais, qui a finalement décliné, optant pour des pièces d’auteurs connus et décédés afin de ne vexer personne.

«On est peut-être passé à côté de quelque chose», commente Thomas Fouilleron, directeur des archives du palais, co-commissaire de l’exposition visible jusqu’au 25 septembre.