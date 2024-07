Monde économique: oui le 24 novembre à des autoroutes plus larges

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Les autoroutes doivent être élargies pour éliminer les goulets d’étranglement et améliorer la fluidité du trafic sur les routes nationales. L’Alliance “Oui pour assurer le futur des routes nationales” a lancé sa campagne vendredi en vue de la votation du 24 novembre.

Si la circulation sur les autoroutes est fluide, les villes et communes peuvent être déchargées du trafic de transit et la sécurité routière est renforcée, selon l’alliance, menée par l’Union suisse des arts et métiers (usam). Et d’estimer que les routes nationales sont une pièce importante du puzzle pour assurer l’efficacité de l’ensemble du réseau de transport.

Le peuple votera sur l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales en raison du référendum de l’Association transports et environnement (ATE) et de l’organisation actif-trafiC, soutenues par les Vert-e-s et le PS. Les référendaires dénoncent “une frénésie de construction autoroutière”.

Pour quelque 5 milliards de francs, six projets ont été avalisés, dont un romand. Il porte sur l’axe Le Vengeron (GE) – Coppet (VD) – Nyon (VD).