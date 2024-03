Montées des eaux au Tessin, trafic perturbé en Haut-Valais

(Keystone-ATS) Le niveau du lac Majeur s’est élevé de plus 20 cm entre samedi soir et dimanche en raison des fortes précipitations. MétéoSuisse prévoit un risque “modéré” d’inondations pour lundi dans cette zone.

Le niveau du lac de Lugano est lui aussi monté, dans des proportions bien moins importantes cependant, indiquent dimanche les météorologues de la Confédération. Les eaux des deux lacs doivent continuer à gonfler au cours des prochaines heures, de même que celles de la rivière Maggia, avec des débits particulièrement forts attendus lundi matin.

Depuis le début des précipitations vendredi matin, plusieurs régions du Sud des Alpes comme celles de Locarno (TI), de Saas-Fee (VS), le Gothard ou la Léventine ont enregistré plus de 50 litres par mètre carré, parfois même jusqu’à 100 ou 130 litres par mètre carré.

Risques d’éboulement et d’avalanches

Ces fortes précipitations ainsi que les risques d’avalanches ont provoqué des perturbations de trafic. Plusieurs installations ne fonctionnaient pas dans la région de la Jungfrau, en raison des fortes rafales de vent, a indiqué Railinfo.

La Matterhorn Gotthard Bahn a annoncé l’interruption du trafic entre Andermatt (UR) et Tschamut-Selva (GR). La compagnie doit cesser en outre temporairement dimanche soir le chargement de voitures à la Furka, entre Realp (UR) et Oberwald (VS). Cette décision est liée à la fermeture de la route reliant Hospental à Realp en raison du risque d’avalanche.

Dans la vallée de Saas (VS), la route principale entre Stalden et Saas-Grund restait fermée à cause du risque d’éboulement dû aux précipitations. La réouverture ne se fera pas avant lundi matin au plus tôt, de nouvelles informations devant être données à ce moment-là.

L’alerte a pu être levée et la route réouverte en revanche entre Saas-Grund et Saas-Almagell, le danger d’avalanche étant écarté.

Dans les Grisons, la route menant au Val Calanca, entre Bivio Castaneda et la bifurcation de Buseno, sera bouclée entre 21h00 dimanche et lundi midi pour des raisons de sécurité, ont annoncé les autorités cantonales. Les fortes précipitations combinées à la fonte des neiges font peser un risque sur le trafic. Quelques centaines d’habitants sont concernés.

C’est aussi pour des raisons de sécurité que la ligne de la Bernina des Chemins de fer Rhétiques a été fermée dimanche soir entre Pontresina et Poschiavo (GR), a indiqué la compagnie. Des bus de remplacement n’ont pas pu être mis en place car la route est aussi fermée.

Décoiffant

Le foehn a continué de souffler en plusieurs endroits de Suisse dimanche, mais sans atteindre les pics de vendredi où des pointes à près de 200 k/h avaient été enregistrées en Suisse centrale et dans les Alpes bernoises. Dimanche, SRF Meteo a annoncé des vitesses de 159 km/h au Titlis et de 152 km/h à la Jungfrau.

Les températures étaient redescendues après la grande douceur de vendredi, lorsque près de 22 degrés avaient été enregistrés du côté de St-Gall et 21 degrés à Genève, sous l’effet du foehn. Ce vent du Sud avait charrié des poussières de sable du Sahara.

Dimanche, la concentration de poussières avait très nettement diminué partout. Et le foehn doit cesser en soirée.