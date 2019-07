Les glaciers fondent. La montagne s'effondre. Dans le massif du Mont-Blanc (F), de plus en plus d'ascensions mythiques deviennent périlleuses voire impossibles, victimes du réchauffement climatique. Un crève-coeur pour les alpinistes et les amoureux des sommets.

"Ca va très vite. Jamais, il y a dix ans, je n'aurais imaginé une telle accélération", note le géomorphologue Ludovic Ravanel, qui scrute chaque mouvement d'altitude dans le berceau historique de l'alpinisme. "Si l'on tient compte des annonces de mes collègues climatologues pour dans dix ou vingt ans, ça va être pire."

En 2005, dans la foulée de la canicule de l'été 2003, l'emblématique pilier Bonatti, redoutable paroi verticale surplombant Chamonix, s'était effondré dans un fracas terrible: 292'000 m3 de rocher et un pan d'histoire au tapis. Rêve d'ascension perdu pour les jeunes guides et perte irréparable bien au-delà de la vallée.

Edifice fragile

Ces écroulements se poursuivent et se multiplient. Le permafrost est atteint. Cet état thermique permet de garder dans les fissures une glace multi-millénaire qui cimente entre eux les blocs de pierre et maintient les montagnes debout. Et les glaciers, qui tiennent aussi les montagnes à leur pied avec une poussée horizontale, se retirent, fragilisant encore l'édifice.

L'été dernier, une partie de l'arête des Cosmiques, très fréquentée, s'est effondrée. "On n'en a plus pour très longtemps dans certaines parois", met en garde le chercheur rattaché au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique.

Il n'y a plus de saison: cette banalité, répétée en ville, a d'autres conséquences en montagne. A 3000 ou 4000 mètres d'altitude, le brouillage climatique complique l'évaluation du danger. Peut-on, dans des conditions de sécurité raisonnables, tenter tel sommet ou la traversée de tel glacier?

Des courses aléatoires

En ce début d'été au refuge du Couvercle (2687m), au-dessus de la Mer de Glace - le plus grand glacier français qui perd chaque année plusieurs mètres d'épaisseur - une cinquantaine de montagnards passe à table. Il est 18h30.

Autour d'une grande table, plusieurs couples guide-client. Et une bande de quatre "aspis", des aspirants-guides de moins de 30 ans. Larges d'épaules et secs, barbe de hipster ou rasés de frais, ces sportifs déterminés abordent franchement leurs doutes.

Mais aucun de ces futurs guides ne veut être cité: pas question d'être l'annonciateur de mauvaises nouvelles. Ce qu'ils racontent est familier de tous ici et eux n'ont rien connu d'autre que le réchauffement ravageur qui déglingue tout à son passage.

"Les courses de neige sont aléatoires. Avant, en juin ça passait forcément. Aujourd'hui, c'est pas toujours possible et en juillet, c'est mort", commence Rémi. "Les clients sont plus flexibles. On ne peut plus dire: rendez-vous telle semaine pour faire telle course."

La bible des alpinistes

Les guides actuels "ne pratiquent déjà plus le même métier que mon père", souligne Ludovic Ravanel, qui a seulement 37 ans. L'équipe du géomorphologue a repris la liste des "100 plus belles courses" dans le massif du Mont Blanc, publiée en 1973 par le guide Gaston Rébuffat et devenue la bible de plusieurs générations d'alpinistes.

Selon les résultats de leur étude, en moins d'un demi-siècle, la grande majorité de ces itinéraires sont affectés par le réchauffement, dont 26 "très affectés" et trois n'existent plus du tout. Les périodes "pendant lesquelles ces parcours peuvent être escaladés dans de bonnes conditions l'été tendent à devenir moins prévisibles", souligne cette étude publiée en juin.

